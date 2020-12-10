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Diniz comenta sobre relação com atletas: 'Pilar central do trabalho'

Técnico do São Paulo analisou bom relacionamento com os jogadores do São Paulo, fator que pode estar ajudando na excelente campanha da equipe no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 01:20

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 01:20

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico Fernando Diniz comentou em entrevista coletiva, sobre o seu bom relacionamento com os jogadores do São Paulo, Para ele, esse é um dos pilares do bom trabalho que ele vem fazendo na equipe.
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- Sempre disse e vou repetir: o pilar central do trabalho é como me relaciono com os jogadores. Tem espaço para brigar, brincar e se divertir. A aproximação não tem receio, jogadores carecem de atenção. Minha preocupação com os jogadores é que melhorem em campo e fora dele - afirmou após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbi. Diniz analisou até o pós-carreira do jogador. Segundo o comandante são-paulino, os jogadores precisam de um bom relacionamento com o técnico para ajudar no ambiente do dia a dia.
- Quando o jogador para de jogar futebol, ele tem que estar bem financeiramente, e se nós que estamos perto conseguirmos ajudar, é um prêmio que damos para o jogador. Quando é jogador, acha que aquilo vai ser para sempre, mas não é – finalizou.
Na próxima rodada o São Paulo enfrentará o Corinthians, em clássico que será disputado domingo, às 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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