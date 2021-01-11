Diniz comenta sobre falhas de Dani Alves: 'Tem coragem e a minha confiança'

Crédito: Flickr/São Paulo

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz comentou sobre as seguidas falhas do líder e capitão do time, Daniel Alves. O experiente jogador acabou falhando em dois jogos seguidos, nas derrotas para Red Bull Bragantino, por 4 a 2 e Santos, por 1 a 0. Ambas as jogadas resultaram em gols do adversário.

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Segundo Diniz, Dani falha porque tenta jogar e ressaltou a confiança que tem no camisa dez também citou os muitos acertos do jogador.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONo clássico do último domingo, Daniel foi desarmado por Jobson no começo da jogada do gol santista, aos 54 segundos do segundo tempo. Já diante do Massa Bruta, ele foi desarmado na saída de bola, em lance que resultou no primeiro gol do adversário, aos três minutos do primeiro tempo.