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futebol

Diniz comenta sobre falhas de Dani Alves: 'Tem coragem e a minha confiança'

Capitão e líder do São Paulo falhou em dois jogos seguidos, contra Bragantino e Santos, em lances que resultaram em gols do adversário. Técnico analisou a fase do camisa dez...
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Publicado em 

11 jan 2021 às 13:59

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:59

Crédito: Flickr/São Paulo
O técnico do São Paulo, Fernando Diniz comentou sobre as seguidas falhas do líder e capitão do time, Daniel Alves. O experiente jogador acabou falhando em dois jogos seguidos, nas derrotas para Red Bull Bragantino, por 4 a 2 e Santos, por 1 a 0. Ambas as jogadas resultaram em gols do adversário.
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Segundo Diniz, Dani falha porque tenta jogar e ressaltou a confiança que tem no camisa dez também citou os muitos acertos do jogador.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONo clássico do último domingo, Daniel foi desarmado por Jobson no começo da jogada do gol santista, aos 54 segundos do segundo tempo. Já diante do Massa Bruta, ele foi desarmado na saída de bola, em lance que resultou no primeiro gol do adversário, aos três minutos do primeiro tempo.
O elenco são-paulino está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta na manhã de terça (12). O time se prepara para enfrentar o Athletico, às 16h, no próximo domingo (17), na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Brasileirão.

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