Diniz avalia reestreia, cogita poupar contra o Guarani e diz: 'São Paulo não tem que pensar no Corinthians'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Fernando Diniz avalia que o São Paulo poderia ter jogado melhor em sua reestreia no Campeonato Paulista mesmo após quatro meses de paralisação. A equipe, que já estava classificada para as quartas de final, perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino no Morumbi na noite desta quinta-feira e agora se vê envolvida em uma partida que vai interferir diretamente na vida do rival Corinthians.

Terceiro colocado do Grupo D com 14 pontos, o Corinthians só terá chance de classificação se o São Paulo tirar pontos do Guarani, que hoje tem 16. O duelo entre Tricolor e Bugre será às 16h de domingo, na Vila Belmiro. Hoje, o Guarani leva vantagem no saldo de gols em relação ao Corinthians (4 a 3).- O São Paulo não tem que pensar no Corinthians, tem que pensar no São Paulo. A gente tem que vencer o maior número possível de jogos e pensar na conquista do campeonato - disse Diniz, que admitiu a possibilidade de poupar jogadores em Santos.Veja as respostas de Fernando Diniz após o jogo contra o Red Bull Bragantino:

Avaliação do jogoClaramente o time sentiu a falta de ritmo, mas fazendo a avaliação geral a gente poderia ter produzido mais do que produziu.

Cinco substituições é bom ou é um desafio?É um desafio. Pela questão do tempo parado acabou sendo uma necessidade. Eu não gosto muito de fazer muitas mudanças, gosto de mexer no time para melhorar. Hoje a gente mexeu para poder melhorar, não por ter cinco substituições, para mexer de maneira protocolar. Muitas vezes eu não faço nem as três em situação normal. Eu fiz as mudanças na intenção de melhorar a equipe e, quem sabe, virar.

Falhas da defesaForam três bolas no gol. Dois gols de fora da área.Não dá para falar que o sistema defensivo jogou mal. A equipe poderia ter jogado melhor, mas não é que a gente foi envolvido. O único passe que entrou na linha da defesa foi o do segundo gol, um erro coletivo, a linha ficou aberta, mas não foi que o sistema defensivo foi mal e ofereceu muitas chances. Na realidade, o Volpi não fez nenhuma defesa. Eles foram felizes nos arremates.

Equipe evoluiu?Se a gente considerar a maneira que a gente parou, não tem ponto em evolução. Pelo contrário, temos que melhorar em todos os aspectos do jogo. Da maneira como a equipe voltou depois de quatro meses, a gente evoluiu bastante na questão física e técnica. De tática a gente trabalhou pouca coisa, uma vez que os jogadores estavam com déficit físico. A gente colocou a parte tática no segundo plano, vamos começar a trabalhar agora.