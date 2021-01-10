Diniz analisa revés, vê time 'moroso' e projeta futuro: 'Voltar a vencer'

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, fez uma análise da derrota para o Santos por 1 a 0, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a equipe foi 'morosa' no primeiro tempo, apesar de ter reencontrado a intensidade na segunda etapa.
- A gente fez um 1º tempo mais moroso do que devia, mas no 2º tempo a gente identificou esse problema e tinha melhorado a intensidade, mas tomou o gol com 1 minuto. O time foi mais intenso, criou oportunidades para virar o jogo, mas não conseguiu converter - afirmou o técnico, em entrevista coletiva.
Diniz também analisou o Santos, que segundo ele, teve jogadores mais descansados na defesa. Além disso, Diniz comentou sobre o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, diante do Athletico, na Arena da Baixada.
- Era um jogo difícil, com o Santos sem pressão nenhuma, especulando por uma bola, que foi o que aconteceu. O Santos jogando totalmente atrás, o que favorece a quem está só se defendendo e com os jogadores descansados e atrás. Temos que melhorar e voltar a vencer. É isso que a gente precisa agora - finalizou o treinador.