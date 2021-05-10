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futebol

Diniz afirma que 'talvez' poderia ter sido campeão no São Paulo

Treinador foi demitido do Tricolor após fraca campanha na reta final do Brasileirão, onde foi líder por várias rodadas. Diniz foi apresentado nesta segunda-feira no Santos...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 13:46
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Em sua apresentação como novo técnico do Santos, Fernando Diniz comentou sobre a sua passagem pelo São Paulo, que durou de setembro de 2019 a fevereiro de 2021. No Tricolor, ele chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por várias rodadas, mas perdeu fôlego na reta final da competição.
ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz de cabeça, jovens vão bem, e São Paulo empata com o Mirassol
Perguntado sobre o seu trabalho no clube do Morumbi, Diniz disse que 'talvez' poderia ter sido campeão do Brasileirão no São Paulo caso não fosse demitido.
CONFIRA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA! - São Paulo oscilou, mas a gente descia e subia cada vez mais forte. Se eu não tivesse saído, talvez subíssemos e conquistássemos o título. Evoluímos em termos de resultado, perto de duas conquistas, e quero fazer história diferente no Santos - comentou o treinador.
No São Paulo, Diniz chegou também às semifinais da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Grêmio. Durante esse tempo, a diretoria mudou e Casares assumiu como presidente. Após a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, fora de casa, a saída do treinador foi anunciada. Na época, Diniz foi defendido pelo camisa dez e capitão do time, Daniel Alves.
Após sua demissão, Vizolli assumiu de forma interina e terminou o Brasileiro na quarta colocação, se classificando para a Libertadores da América.

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