Diniz afirma que 'talvez' poderia ter sido campeão no São Paulo

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Em sua apresentação como novo técnico do Santos, Fernando Diniz comentou sobre a sua passagem pelo São Paulo, que durou de setembro de 2019 a fevereiro de 2021. No Tricolor, ele chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por várias rodadas, mas perdeu fôlego na reta final da competição.

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Perguntado sobre o seu trabalho no clube do Morumbi, Diniz disse que 'talvez' poderia ter sido campeão do Brasileirão no São Paulo caso não fosse demitido.

CONFIRA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA! - São Paulo oscilou, mas a gente descia e subia cada vez mais forte. Se eu não tivesse saído, talvez subíssemos e conquistássemos o título. Evoluímos em termos de resultado, perto de duas conquistas, e quero fazer história diferente no Santos - comentou o treinador.

No São Paulo, Diniz chegou também às semifinais da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Grêmio. Durante esse tempo, a diretoria mudou e Casares assumiu como presidente. Após a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, fora de casa, a saída do treinador foi anunciada. Na época, Diniz foi defendido pelo camisa dez e capitão do time, Daniel Alves.