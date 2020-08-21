Diniz admite noite ruim, mas se apega a 'grande jogo' contra o Vasco para ver margem de melhora

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Respaldo publicamente pelo diretor de futebol Raí após a má atuação do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Bahia, nessa quinta-feira, o técnico Fernando Diniz admitiu que o time precisa melhorar em todos os aspectos, mas citou o desempenho da partida contra o Vasco, no último domingo, como uma prova de que há margem para evolução. O Tricolor perdeu por 2 a 1 em São Januário.

- A gente tem que ter frieza, e eu tenho muita frieza para analisar futebol. Muita frieza. A gente fez um grande jogo contra o Vasco no sentido de desempenho. O Vasco teve três finalizações e fez dois gols. A gente marcou alto, a gente pressionou, a gente teve posse, a gente teve finalização, teve chance de empatar... O resultado normal do jogo era ter vencido. Contra o Bahia a gente voltou a jogar mal, como foi contra o Fortaleza (vitória por 1 a 0), então o time está oscilante, mas tem condições de produzir, não está fazendo só jogos ruins. A gente fez uma partida tecnicamente e taticamente boa contra o Vasco. Mas repito: não adianta grande coisa, porque a gente não ganhou - analisou o treinador.O São Paulo acumulava boas partidas quando o Paulistão e a Libertadores foram paralisados devido à pandemia, mas voltou muito mal. No Campeonato Paulista, perdeu em casa por 3 a 2 para Red Bull Bragantino e Mirassol nas duas partidas que fez com a formação titular - esta última, válida pelas quartas de final, eliminou a equipe. No Brasileirão, o Tricolor venceu o Fortaleza por 1 a 0 jogando mal, perdeu para o Vasco e agora empatou com o Bahia.

- Eu acho que (o time) não (evoluiu contra o Bahia). Contra o Vasco a gente fez um bom jogo, mas não adiantou muito porque a gente não ganhou a partida. Tem que jogar bem e ganhar jogo. Entre jogar bem como contra o Vasco e jogar não tão bem como foi contra o Fortaleza, mas ganhar, eu prefiro ganhar o jogo. Hoje tivemos um primeiro tempo abaixo, faltou muita coisa. No segundo a gente melhorou, foi um pouco mais incisivo, teve chance até de virar no fim, mas mesmo assim a gente precisa melhorar bastante - emendou.

O São Paulo visita o Sport na Ilha do Retiro às 16h de domingo.

Veja outras respostas de Diniz após a partida contra o Bahia:

Protesto da torcida antes do jogo, inclusive com pedidos por sua saídaA torcida tem que protestar mesmo. Nesse momento, os únicos personagens que têm razão no São Paulo são os torcedores insatisfeitos. Eles têm que estar insatisfeitos. A gente tem que melhorar, ganhar jogo. A torcida tem total razão de protestar, a gente é que tem que dar retorno para o torcedor.

Dá tempo de treinar todas as substituições que foram feitas, como Léo no lugar de Bruno Alves?É possível, e a gente treina não é de hoje essas situações. Quando eu tirei um zagueiro contra o Santo André e a gente melhorou, quase empatou o jogo, foi ok. Então esperam acontecer para fazer a análise. Quando fiz a mudança contra o Santos e viramos o jogo, ok, foi certa a mudança porque surtiu efeito. Aí contra o Mirassol eu fiz uma alteração dessa, aí é uma catástrofe, o treinador é idiota. Hoje tirei de novo um zagueiro coloquei o Léo, que estava sendo treinado. Todas as situações que aconteceram são treinadas. Hoje o time empatou, teve mais volume e quase conseguiu virar. Então não tem gênio e nem idiota. São as coisas que o futebol pede e você tem que ter coragem para fazer. Se eu fosse me abater pelas coisas que foram ditas depois do jogo contra o Mirassol jamais iria tirar um zagueiro. Mas vou tirar nas vezes que achar que é necessário. A gente tem que fazer a análise não em cima do que aconteceu, essas são análises superficiais, que só prejudicam, que desinformam o torcedor. Gostaria também que hoje fosse criticado por tirar um zagueiro. Se a gente fica sempre batendo porque você tira um zagueiro ou faz uma alteração um pouco fora do comum é um oportunismo muito grande que não leva para lugar nenhum.