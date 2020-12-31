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Diniz acredita em título do Brasileirão: 'Vamos fazer de tudo'

Mesmo após eliminação na semifinal da Copa do Brasil, técnico do São Paulo levanta a moral do elenco e crê em conquista no campeonato de pontos corridos...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 01:28

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 01:28
O São Paulo foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil para o Grêmio, em pleno Morumbi, perdendo a chance de conquistar o título inédito. No entanto, o técnico Fernando Diniz tratou de levantar a moral do elenco e acreditar na conquista do Campeonato Brasileiro.
- A gente tem que fazer de tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente tem que trabalhar muito, fazer de tudo, todo jogo é decisivo - afirmou, em entrevista coletiva. Diniz tratou de ressaltar a capacidade de superação do elenco são-paulino para dar a volta por cima e buscar o troféu do Brasileirão.
- Acredito na capacidade do time de responder positivamente. Vamos trabalhar forte para encarar todos os jogos como finais daqui pra frente no Campeonato Brasileiro - finalizou.

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