Dinei projeta retorno ao time do Vitória

Querido pela torcida do Vitória, o atacante Dinei não teve o retorno que esperava ao time do Barradão e, devido a uma lesão no joelho, chegou a marca de sete meses fora de combate.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o centroavante abriu o jogo e projeta voltar aos gramados no início de março.

Caso Dinei cumpra a sua ‘projeção’, ele será uma das novidades do time para o duelo contra o Castanhal, no dia 3 de março.

‘Já estou na parte final da recuperação, feliz por estar voltando a trabalhar com o grupo. A previsão é no início do mês que vem, estou bem, treinando com o grupo. E feliz em estar voltando e poder ajudar a equipe outra vez’, afirmou.