Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dinei projeta retorno ao time do Vitória

Atacante sofreu uma lesão no joelho e espera ajudar o Leão na disputa da Copa do Nordeste...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:17
Querido pela torcida do Vitória, o atacante Dinei não teve o retorno que esperava ao time do Barradão e, devido a uma lesão no joelho, chegou a marca de sete meses fora de combate.
Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o centroavante abriu o jogo e projeta voltar aos gramados no início de março.
Caso Dinei cumpra a sua ‘projeção’, ele será uma das novidades do time para o duelo contra o Castanhal, no dia 3 de março.
‘Já estou na parte final da recuperação, feliz por estar voltando a trabalhar com o grupo. A previsão é no início do mês que vem, estou bem, treinando com o grupo. E feliz em estar voltando e poder ajudar a equipe outra vez’, afirmou.
Crédito: (Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados