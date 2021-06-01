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futebol

Dinei é apresentado ao Vitória: 'Prazer estar aqui'

Aos 37 anos, o centroavante é a principal contratação do Leão para a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 20:55

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 20:55

Crédito: (Foto Felipe Oliveira-ECVitória-Divulgação
Aos 37 anos, Dinei está de volta ao Vitória. O jogador é a grande contratação do Leão para a disputa da Série B e não esconde a sua felicidade pelo retorno.
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Nesta terça-feira, ele concedeu entrevista coletiva e logo de cara citou o carinho que tem pelo clube de Salvador.
‘Prazer estar de volta. Todos sabem o carinho que tenho pela equipe do Vitória. Estou muito feliz. Sei que tenho uma história no clube. Mas nada que não tenha que fazer de tudo no presente. Sei que tenho uma história, mas pode ter certeza que vou dar o máximo de mim para, junto com o grupo, recolocar o Vitória de onde não deveria ter saído. Em 2012 prometi voltar. E pode ter certeza que vou me dedicar para que o Vitória volte ao seu lugar’.
Novo papel
Diferente das outras passagens, Dinei será o ‘tiozão’ dos atletas mais novos e espera que a sua experiência possa ser valiosa ao longo da temporada.
‘Importante a mescla. Jogadores jovens com experientes. Tem que ter um grupo focado, a competição é longa, vai precisar de todos. Com certeza venho para contribuir com os mais jovens. Que a gente possa ter sucesso’, declarou.
Números
Em suas passagens pelo Vitória, Dinei tem a marca de 144 jogos e anotou 51 gols.

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