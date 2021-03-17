Dínamo Zagreb x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações

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Em busca da vaga nas quartas de final da Liga Europa, o Tottenham entra em campo nesta quinta-feira para encarar o Dínamo Zagreb, fora de casa. Depois de vencer os Plavis na ida por 2 a 0, os Spurs viajam até a capital croata para seguirem com o sonho do título europeu. Saiba a seguir todas as informações.

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Em meio ao imbróglio envolvendo o treinador Zoran Mamic, condenado pelo Supremo Tribunal da Croácia por fraude fiscal e desvio de dinheiro, o Dínamo será comandado pelo auxiliar Damir Krznar. Em entrevista coletiva, o assistente lamentou a ausência do técnico.

- É certamente uma grande perda para nós que o Zoran não esteja conosco, mas é o que temos. Somos profissionais que temos de enfrentar em todas as situações, em todos os desafios e é do esporte esperar e acreditar que amanhã podemos fazer uma surpresa - disse Damir Krznar.

Se o Dínamo Zagreb não terá seu técnico na beira do campo, o Tottenham também não poderá contar com um de seus principais jogadores. Após se lesionar na derrota para o Arsenal, no domingo, pelo Campeonato Inglês, o técnico José Mourinho descartou a participação de Son no jogo.

- Sonny não tem chance para este jogo, nenhuma chance. Acho até muito duvidoso para o fim de semana. Acredito que ele precisará do descanso na pausa internacional (Data-Fifa) para se recuperar totalmente - disse Mourinho.

+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporadaFICHA TÉCNICA

Dínamo Zagreb x TottenhamLiga Europa - Oitavas de final - Volta

Data e horário: 18/03/2021, às 14h55 (de Brasília)​Local: Estádio Maksimir, em Zagreb (CRO)Árbitro: Davide Massa (ITA)Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

DÍNAMO ZAGREB (Técnico: Damir Krznar)Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine e Gvardiol; Majer, Jakic, Ademi, Ivanusec e Orsic; Petkovic.

Desfalques: Sadegh Moharrami (lesionado).

TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Doherty, Sánchez, Dier e Davies; Sissoko, Winks, Lamela, Dele Alli e Bergwijn; Carlos Vinícius.