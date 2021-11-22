Dínamo Kiev x Bayern: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

O Bayern de Munique visita o Dínamo de Kiev nesta terça-feira, às 14h45 (de Brasília), no Estádio de Kiev, pela quinta rodada da Champions League. Líder do Grupo E e já classificado para as oitavas de final, o time bávaro tenta manter a invencibilidade contra o lanterna da chave. O Bayern entra em campo para assegurar a primeira colocação. O time soma 12 pontos e tem 100% de aproveitamento na Champions, após aplicar duas goleadas sobre o Benfica, por 5 a 2 na última rodada, em casa, e 4 a 0 na anterior, fora.
Pelo Alemão, a equipe perdeu para o Augsburg por 2 a 1, mas ainda é líder com 28 pontos, com um à frente do Borussia Dortmund.
O técnico Julian Nagelsmann tem uma lista de desfalques por Covid-19: Kimmich, Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Musiala e Cuisance. Já Coman, com desconforto muscular, é dúvida.
O Dínamo praticamente não tem mais chances de avançar. Com apenas um ponto, a equipe está atrás de Benfica (4), Barcelona (6) e do líder Bayern (12). A chance dos ucranianos é conquistar uma vaga na Europa League.
> Veja a tabela da Champions League
Na Champions, o Dínamo vem de derrotas para o Barcelona, por 1 a 0 em casa, e outra pelo mesmo placar fora de casa, também para o Barça.
FICHA TÉCNICA:Dínamo Kiev x Bayern de Munique
Data e horário: 23/11/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Estádio de Kiev, em Kiev (UCR)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Hernandez, Nianzou, Richards; Goretzka, Sabitzer; Sane, Muller, Davies; Lewandowski.
Desfalques: Kimmich, Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Musiala e Cuisance (Covid); Coman (lesionado)
DÍNAMO (Técnico: Mircea Lucescu)Bushchan; Karavaev, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, Vitinho; Kulach.
Desfalques: Popov (lesionado)