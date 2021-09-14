Dínamo Kiev e Benfica ficam no empate sem gols em jogo pelo Grupo E da Champions League

Dynamo Kiev e Benfica ficaram no empate por 0 a 0, no Estádio de Kiev, em partida válida pela primeira rodada do Grupo E da Champions League. A partida teve emoção nos minutos finais com um gol anulado da equipe da casa.
CONTROLE PORTUGUÊSO Benfica dominou a posse de bola na partida, mas não conseguiu aproveitar as poucas chances de gols criadas. O clube português trocou bastante passes no campo defensivo com muita cautela. O destaque da equipe foi Rafa que conseguiu criar as melhores chances de gol do time. Ao total, foram 4 chutes ao gol do Benfica.
CONTRA-ATAQUE DO DÍNAMOO Dínamo Kiev apostou nos contra-ataques com bastante velocidade pelo lado direito. Os jogadores Tsygankov e Shkruin conseguiram construir algumas chances de gol no primeiro tempo. Outro destaque da equipe foi o meia Sidorchuck, capitão do time que conseguiu organizar o meio-campo durante a partida.
GOL ANULADO!No último minuto de jogo, o meia Shaparenko recebeu de Harmash e acertou um chute para dentro do gol. Porém, o VAR entrou em ação e anulou o gol da equipe.
SEQUÊNCIAO Dínamo volta a campo no sábado para enfrentar o Oleksandria, pelo Campeonato Ucraniano. Já o Benfica retorna a campo somente na segunda-feira para enfrentar o Boavista, pelo Campeonato Português.