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futebol

Dínamo Kiev analisa investida por Ferreirinha, do Grêmio

Clube que quebrou recente hegemonia em títulos do Shakhtar Donetsk tem como treinador um verdadeiro amante de atletas brasileiros...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 09:03
Crédito: Jogador é mais uma das crias da base gremista (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Enquanto de um lado existe a expectativa para que o Grêmio anuncie oficialmente o retorno de Douglas Costa, do outro a equipe pode perder um de seus bons valores ofensivos proveniente das categorias de base: Ferreirinha. >É dia de Grêmio! O que pode acontecer em caso de vitória sobre o LanúsIsso porque o Dínamo Kiev estaria fazendo uma análise do jogador de 23 anos de idade que apresenta bons números na temporada: oito gols e seis assistências em 18 partidas disputadas. Para se ter ideia do ganho de importância de Ferreirinha no elenco desde a reta final de Renato Portaluppi, ele só não atuou em dois jogos da equipe na temporada 2021.
Um dos motivos que fariam o Dínamo investir na contratação do atacante teria sido o pedido de um amante confesso de jogadores brasileiros, o técnico romeno Mircea Lucescu, que levou o time da capital ao título do Campeonato Ucraniano na temporada 2020/2021.
Foi ele quem, na última década, estruturou na parte de material humano o projeto bem-sucedido do Shakhtar Donetsk com a "invasão" brasileira onde alguns deles são crias da base gremista, casos do já citado Douglas Costa além de Tetê.
Apesar do interesse, até o momento não existe clareza sobre qualquer proposta formal do clube europeu por Ferreirinha, podendo o assunto evoluir nas próximas semanas. Seja por conta de um avanço do Dínamo ou mesmo pelo desejo da diretoria do Grêmio em fazer uma nova renovação contratual para valorizar o atleta e, consequentemente, aumentar sua multa rescisória.

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