Dínamo Kiev analisa investida por Ferreirinha, do Grêmio

Crédito: Jogador é mais uma das crias da base gremista (Divulgação/Assessoria de Imprensa

Enquanto de um lado existe a expectativa para que o Grêmio anuncie oficialmente o retorno de Douglas Costa, do outro a equipe pode perder um de seus bons valores ofensivos proveniente das categorias de base: Ferreirinha. >É dia de Grêmio! O que pode acontecer em caso de vitória sobre o LanúsIsso porque o Dínamo Kiev estaria fazendo uma análise do jogador de 23 anos de idade que apresenta bons números na temporada: oito gols e seis assistências em 18 partidas disputadas. Para se ter ideia do ganho de importância de Ferreirinha no elenco desde a reta final de Renato Portaluppi, ele só não atuou em dois jogos da equipe na temporada 2021.

Um dos motivos que fariam o Dínamo investir na contratação do atacante teria sido o pedido de um amante confesso de jogadores brasileiros, o técnico romeno Mircea Lucescu, que levou o time da capital ao título do Campeonato Ucraniano na temporada 2020/2021.

Foi ele quem, na última década, estruturou na parte de material humano o projeto bem-sucedido do Shakhtar Donetsk com a "invasão" brasileira onde alguns deles são crias da base gremista, casos do já citado Douglas Costa além de Tetê.