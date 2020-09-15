Dínamo de Kiev vence AZ Alkmaar e avança na Liga dos Campeões

Crédito: Gent superou o Rapid Vienna por 2 a 1 nesta terça-feira (JASPER JACOBS / BELGA / AFP

O Dínamo de Kiev venceu por 2 a 0 o AZ Alkmaar pela 3ª fase eliminatória da Liga dos Campeões e está na última fase de playoff para conquistar uma vaga na fase de grupos da principal competição europeia. Os gols foram marcados apenas na segunda etapa, após um primeiro tempo equilibrado entre os times.

O Gent, da Bélgica, também conquistou vaga na próxima fase ao triunfar, também por 2 a 1, contra o Rapid Vienna. Jogando em casa, o time soube suportar pressão quando os austríacos foram ao ataque e aproveitu as chances que teve em cada tempo. Nos acréscimos, visitantes descontaram.