Dínamo de Kiev vence AZ Alkmaar e avança na Liga dos Campeões

O Dínamo de Kiev venceu por 2 a 0 o AZ Alkmaar pela 3ª fase eliminatória da Liga dos Campeões e está na última fase de playoff para conquistar uma vaga na fase de grupos da principal competição europeia. Os gols foram marcados apenas na segunda etapa, após um primeiro tempo equilibrado entre os times.
O Gent, da Bélgica, também conquistou vaga na próxima fase ao triunfar, também por 2 a 1, contra o Rapid Vienna. Jogando em casa, o time soube suportar pressão quando os austríacos foram ao ataque e aproveitu as chances que teve em cada tempo. Nos acréscimos, visitantes descontaram.
Com os resultados desta terça-feira, o PAOK, que venceu o Benfica por 2 a 1, irá encarar o Krasnodar na próxima fase, enquanto Dínamo de Kiev e Gent irão duelar. Nesta fase, os times irão se enfrentar duas vezes para conquistarem vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os eliminados irão para a Liga Europa.