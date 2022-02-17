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Dínamo de Kiev-UCR faz sondagem por Igor Gomes, do São Paulo

Clube ucraniano faz consulta para saber as condições de negociação pelo meia, que tem contrato até março de 2023. Ainda não foi realizada uma oferta oficial...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 16:52
O meia Igor Gomes, do São Paulo, recebeu uma sondagem do Dínamo de Kiev-UCR. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Ekrem Konur e confirmada pelo LANCE!. No entanto, ainda não houve uma proposta oficial pelo jogador, que tem contrato com o São Paulo até março de 2023. A janela de transferências na Europa será reaberta na metade do ano, quando terminam as ligas europeias.
Nesta temporada, o meia realizou três partidas, sendo titular na vitória sobre o Santo André, por 1 a 0. Ao todo, ele soma 118 minutos em 2021.
+ Veja a situação do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Vale ressaltar que o São Paulo pretende vender alguns jogadores para conseguir equilibrar os caixas da equipe, que vive grave crise financeira. Há a expectativa de novas sondagens e ofertas concretas nos próximos meses.
Crédito: IgorGomesrecebeusondagemdoDínamodeKiev(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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