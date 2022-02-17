Dínamo de Kiev-UCR faz sondagem por Igor Gomes, do São Paulo

O meia Igor Gomes, do São Paulo, recebeu uma sondagem do Dínamo de Kiev-UCR. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Ekrem Konur e confirmada pelo LANCE!. No entanto, ainda não houve uma proposta oficial pelo jogador, que tem contrato com o São Paulo até março de 2023. A janela de transferências na Europa será reaberta na metade do ano, quando terminam as ligas europeias.

Nesta temporada, o meia realizou três partidas, sendo titular na vitória sobre o Santo André, por 1 a 0. Ao todo, ele soma 118 minutos em 2021.

+ Veja a situação do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Vale ressaltar que o São Paulo pretende vender alguns jogadores para conseguir equilibrar os caixas da equipe, que vive grave crise financeira. Há a expectativa de novas sondagens e ofertas concretas nos próximos meses.