Dínamo de Kiev tem 13 baixas para enfrentar Barça; nove por Covid-19

Crédito: GENYA SAVILOV / AFP

O Dínamo de Kiev está com muitos problemas para enfrentar o Barcelona nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. O clube lançou um comunicado nesta segunda-feira confirmando seis novos casos de Covid-19 no plantel, chegando a nove baixas por conta da doença para a partida na Catalunha. Além destes, há três lesionados e um suspenso para o duelo.

Os exames também detectaram a presença do novo coronavírus em cinco membros da comissão técnica do time ucraniano, sendo um o auxiliar do técnico Mircea Lucescu, Emil Karas. A situação é semelhante à enfrentada pelo Shakhtar, do mesmo país, antes de enfrentar o Real Madrid pela competição europeia.