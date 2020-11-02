Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dínamo de Kiev tem 13 baixas para enfrentar Barça; nove por Covid-19

Clube lança comunicado e divulga seis novos casos de Covid-19 no elenco, além de cinco membros da comissão técnica. Ucranianos jogam nesta quarta pela Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2020 às 10:44

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 10:44

Crédito: GENYA SAVILOV / AFP
O Dínamo de Kiev está com muitos problemas para enfrentar o Barcelona nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões. O clube lançou um comunicado nesta segunda-feira confirmando seis novos casos de Covid-19 no plantel, chegando a nove baixas por conta da doença para a partida na Catalunha. Além destes, há três lesionados e um suspenso para o duelo.
Os exames também detectaram a presença do novo coronavírus em cinco membros da comissão técnica do time ucraniano, sendo um o auxiliar do técnico Mircea Lucescu, Emil Karas. A situação é semelhante à enfrentada pelo Shakhtar, do mesmo país, antes de enfrentar o Real Madrid pela competição europeia.
Fontes ouvidas pelo jornal “Mundo Deportivo” revelarem que todo o elenco treinou no último domingo com os seis jogadores que testaram positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira. Há o temor de que os atletas do Barcelona possam ser contaminados com os adversários que ainda não apresentaram sinal da doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados