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Dinamarca x Finlândia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Se por um lado a Dinamarca já foi até campeã da Eurocopa, em 1992, por outro, a Finlândia é estreante na competição...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 15:00

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 15:00

Crédito: Eriksen (à esquerda é um dos principais jogadores da Dinamarca, enquanto Teemu Pukki (à direita) é uma das esperanças da Finlândia (Montagem LANCE!)
Neste sábado, Dinamarca e Finlândia se enfrentam no Parken Stadium, em Copenhage, às 13h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada da Eurocopa 2020. As duas Seleções compõem o Grupo B ao lado de Bélgica e Rússia, que farão o último jogo do dia.
> Veja os 15 principais candidatos à artilharia da EurocopaDINAMARCA
A Seleção Dinamarquesa se classificou para a Eurocopa depois de ter ficado na segunda colocação do grupo D das Eliminatórias. A Dinamarca, inclusive, não perdeu nenhum jogo na fase de qualificação. No total, foram quatro vitórias e quatro empates, além de 23 gols marcados e seis sofridos.
- Nós sabemos que eles têm muitas informações sobre a nossa seleção, mas nós também temos muito conhecimento sobre ele. É comum isso na Eurocopa, todo mundo se conhece bem, já foi analisado por muitos meses - disse o técnico Kasper Hjulmand.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!FINLÂNDIA
Se por um lado a Dinamarca já foi até campeã da Eurocopa, em 1992, por outro, a Finlândia é estreante na competição. A Seleção Finlandesa se classificou depois de ter ficado em segundo lugar do Grupo J das Eliminatórias. Em 10 jogos, a equipe venceu seis partidas, perdeu quatro e não empatou nenhuma vez.
- Acho que não precisamos de mais motivação. Estar na Eurocopa pela primeira vez já é uma grande motivação. Nós podemos não ser os favoritos, mas vamos tentar mostrar que podemos fazer por onde - destacou o meia Tim Sparv.
- Estamos vivendo o sonho de muitas gerações. É uma sensação fantástica - resumiu o técnico Markku Kanerva.FICHA TÉCNICA
Dinamarca x FinlândiaEurocopa - Grupo B - Rodada 1
Data e horário: 12/06/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Parken Stadium, em Copenhague (DIN)Árbitro: Anthony Taylor (ENG)Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)Transmissão: SporTV
> Veja a tabela da Eurocopa 2020
PROVÁVEIS TIMES
DINAMARCA (Técnico: Kasper Hjulmand)Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite.

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