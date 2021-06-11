Dinamarca x Finlândia: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Eriksen (à esquerda é um dos principais jogadores da Dinamarca, enquanto Teemu Pukki (à direita) é uma das esperanças da Finlândia (Montagem LANCE!)

Neste sábado, Dinamarca e Finlândia se enfrentam no Parken Stadium, em Copenhage, às 13h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada da Eurocopa 2020. As duas Seleções compõem o Grupo B ao lado de Bélgica e Rússia, que farão o último jogo do dia.

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A Seleção Dinamarquesa se classificou para a Eurocopa depois de ter ficado na segunda colocação do grupo D das Eliminatórias. A Dinamarca, inclusive, não perdeu nenhum jogo na fase de qualificação. No total, foram quatro vitórias e quatro empates, além de 23 gols marcados e seis sofridos.

- Nós sabemos que eles têm muitas informações sobre a nossa seleção, mas nós também temos muito conhecimento sobre ele. É comum isso na Eurocopa, todo mundo se conhece bem, já foi analisado por muitos meses - disse o técnico Kasper Hjulmand.

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Se por um lado a Dinamarca já foi até campeã da Eurocopa, em 1992, por outro, a Finlândia é estreante na competição. A Seleção Finlandesa se classificou depois de ter ficado em segundo lugar do Grupo J das Eliminatórias. Em 10 jogos, a equipe venceu seis partidas, perdeu quatro e não empatou nenhuma vez.

- Acho que não precisamos de mais motivação. Estar na Eurocopa pela primeira vez já é uma grande motivação. Nós podemos não ser os favoritos, mas vamos tentar mostrar que podemos fazer por onde - destacou o meia Tim Sparv.

- Estamos vivendo o sonho de muitas gerações. É uma sensação fantástica - resumiu o técnico Markku Kanerva.FICHA TÉCNICA

Dinamarca x FinlândiaEurocopa - Grupo B - Rodada 1

Data e horário: 12/06/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Parken Stadium, em Copenhague (DIN)Árbitro: Anthony Taylor (ENG)Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)Transmissão: SporTV

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