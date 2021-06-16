futebol

Dinamarca x Bélgica: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Roberto Martínez busca garantir classificação no Grupo B, enquanto dinamarqueses entram em campo após susto com Christian Eriksen...
Publicado em 16 de Junho de 2021 às 12:24

Crédito: DMITRI LOVETSKY / POOL / AFP
A Bélgica busca sua segunda vitória seguida na Eurocopa e encara a Dinamarca nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília). A equipe de Roberto Martínez derrotou a Rússia na primeira rodada, enquanto o adversário busca se reabilitar no torneio após perder para a Finlândia na estreia.Jogo importante
- Treinamos da mesma maneira e é um jogo super importante. O contexto é excepcional e se alguns jogadores dinamarqueses não estiverem bem mentalmente, pode ser um problema para a equipe. Eles possuem um time muito bom, são sólidos em suas linhas e temos que estar focados para vencê-los - disse Chadli.
> Veja a tabela da Eurocopa
Ausência de peso
A questão mental pode pesar muito para a Dinamarca após o susto que os atletas sofreram no último sábado em que Eriksen esteve à beira da morte no duelo contra a Finlândia. O jogador se recupera ainda em hospital, mas a seleção pode sentir a ausência do seu camisa 10. Por outro lado, a Bélgica conta com o retorno de Witsel.
FICHA TÉCNICA:Dinamarca x Bélgica
Data e horário: 17/6/2021, às 13h (de Brasília)Local: Parken Stadium, em Copenhagen (DIN)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DINAMARCA (Técnico: Kasper Hjulmand)Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Poulsen, Dolberg, Braithwaite
Desfalques: Eriksen (machucado)
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Boyata, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco
Desfalques: Castagne (machucado)

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

