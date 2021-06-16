Dinamarca x Bélgica: saiba onde assistir e as prováveis escalações

A Bélgica busca sua segunda vitória seguida na Eurocopa e encara a Dinamarca nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília). A equipe de Roberto Martínez derrotou a Rússia na primeira rodada, enquanto o adversário busca se reabilitar no torneio após perder para a Finlândia na estreia.Jogo importante
- Treinamos da mesma maneira e é um jogo super importante. O contexto é excepcional e se alguns jogadores dinamarqueses não estiverem bem mentalmente, pode ser um problema para a equipe. Eles possuem um time muito bom, são sólidos em suas linhas e temos que estar focados para vencê-los - disse Chadli.
Ausência de peso
A questão mental pode pesar muito para a Dinamarca após o susto que os atletas sofreram no último sábado em que Eriksen esteve à beira da morte no duelo contra a Finlândia. O jogador se recupera ainda em hospital, mas a seleção pode sentir a ausência do seu camisa 10. Por outro lado, a Bélgica conta com o retorno de Witsel.
FICHA TÉCNICA:Dinamarca x Bélgica
Data e horário: 17/6/2021, às 13h (de Brasília)Local: Parken Stadium, em Copenhagen (DIN)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DINAMARCA (Técnico: Kasper Hjulmand)Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Poulsen, Dolberg, Braithwaite
Desfalques: Eriksen (machucado)
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Boyata, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco
Desfalques: Castagne (machucado)