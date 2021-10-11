  • Dinamarca x Áustria: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
futebol

Dinamarca x Áustria: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Dinamarqueses estão a um passo da classificação para a Copa do Qatar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 16:49

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 16:49

Crédito: Bogdan TUDOR / AFP
A Dinamarca pode garantir nesta terça-feira a classificação para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O time comandado pelo técnico Kasper Hjulmand enfrenta a Áustria, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhage, pela oitava rodada das Eliminatórias Europeias, e só precisa de um triunfo para conquistar o objetivo. Líder do Grupo F com 21 pontos, a Dinamarca abriu sete pontos de vantagem sobre a Escócia, segunda colocada, após golear a Moldávia por 4 a 0, no último sábado.
A Dinamarca é uma das poucas equipes com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. São 26 gols marcados e nenhum sofrido.
Outras possibilidades de classificação dos dinamarqueses seriam em caso de derrota da Escócia para as Ilhas Faroe ou de um empate com os austríacos, desde que a Escócia não vença as Ilhas Faroe.FICHA TÉCNICA:Dinamarca x Áustria
Data e horário: 12/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Parken, em Copenhage (DIN)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DINAMARCA (Técnico: Jan Andersson)Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen e Maehle; Hojbjerg, Norgaard e Delaney; Skov Olsen, Poulsen e Damsgaard
ÁUSTRIA (Técnico: Franco Foda)Bachmann; Trimmel, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Ilsanker, Grillitsch; Laimer, Schaub, Baumgartner; Arnautovic

