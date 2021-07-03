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futebol

Dinamarca vence a República Tcheca e está na semifinal da Eurocopa

Dinamarqueses abrem o placar no início da partida, ampliam com Dolberg no final da primeira etapa, sofrem pressão e gol no segundo tempo, mas seguram o resultado...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 14:56

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 14:56
Crédito: Dinamarca vence República Tcheca e chega na semifinal da Eurocopa (DAN MULLAN / POOL / AFP
A Dinamarca derrotou a República Tcheca por 2 a 1 e está na semifinal da Eurocopa. A equipe de Kasper Hjulmand marcou os dois gols na primeira etapa, mas sofreu com Schick, artilheiro da competição, no início do segundo tempo. Após as substituições, os nórdicos voltaram a ter o controle da partida e conquistaram grande resultado.INÍCIO ANIMADOLogo aos quatro minutos de jogo, Delaney aproveitou cobrança de escanteio e livre de marcação abriu o placar de cabeça para a Dinamarca. Aos 16, o autor do primeiro gol recebeu cruzamento do lado direito e quase da marca do pênalti pegou mal na bola e finalizou pela linha de fundo. Aos 21, a República Tcheca chegou bem pela primeira vez com Holes sendo encontrado pelo lado esquerdo da área e batendo para defesa de Schmeichel.
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MAIS PRESSÃOA Dinamarca não tomou conhecimento do adversário e seguiu pressionando os tchecos. Aos 37, Damsgaard foi enfiado pelo lado direito e enfiou um petardo na bola para ótima defesa de Vaclik. Minutos mais tarde, a equipe de Kasper Hjulmand ampliou o placar após lindo cruzamento de Maehle de trivela do lado canhoto para Dolberg chegar completando e anotar seu terceiro gol nesta Eurocopa.
REAÇÃO TCHECANo primeiro minuto da segunda etapa, a República Tcheca chegou duas vezes com perigo. Na primeira, Krmencik encontrou espaço de fora da área e chutou para defesa de Schmeichel. No seguinte, Barák aproveitou bola sobrada dentro da área e mandou de primeira para outra ótima intervenção do dinamarquês. Aos três minutos, Schick recebeu cruzamento da direita e mandou no cantinho para diminuir o placar.
CONTROLE DO JOGOApós forte pressão inicial, os tchecos não conseguiram manter o volume de jogo e a Dinamarca mudou. Poulsen, que entrou na segunda etapa, quase ampliou o marcador aos 32 após receber passe da entrada da área e finalizar de primeira para boa defesa de Vaclik. Aos 36, o centroavante deixou Maehle na cara do gol, mas o meia finalizou em cima do goleiro.

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