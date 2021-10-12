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futebol

Dinamarca vence a Áustria e garante vaga para a Copa do Mundo de 2022

Com gol de Joakim Maehle, dinamarqueses conseguiram vitória pelo placar de 1 a 0 contra os austríacos para garantir classificação à Copa...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 17:37

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 17:37

Crédito: LISELOTTE SABROE / RITZAU SCANPIX / AFP
A Dinamarca garantiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira ao vencer a Áustria por 1 a 0. Com gol de Joakim Maehle, os dinamarqueses abriram uma distância de sete pontos para a Escócia, classificando-se para a grande competição de seleções.Veja a tabela das Eliminatórias
ATAQUE DINAMARQUÊSDurante a primeira etapa do confronto, os dinamarqueses conseguiram atacar e criar mais oportunidades de perigo do que os austríacos. Foram duas finalizações ao gol feitas pela Dinamarca, mas as duas foram impedidas pelo goleiro Daniel Bachmann.
DEFESA​Enquanto os dinamarqueses atacaram e criaram boas chances de perigo durante o primeiro tempo, a Áustria não conseguiu fazer o mesmo. Foram apenas duas finalizações para os visitantes, sendo uma para fora e outra bloqueada pelo adversário.
GOL DA CLASSIFICAÇÃONo início da segunda etapa, a Dinamarca foi ao ataque novamente para marcar um gol. Com oito minutos de bola rolando na parte final do confronto, os dinamarqueses conseguiram ser eficazes com gol de Joakim Maehle após assistência de Thomas Delaney.
JOGO MORNOApós o gol de Maehle, o jogo permaneceu muito calmo, com nenhuma das duas seleções criando chances efetivas de ataque. Foram poucas finalizações para os dois lados e, por fim, o placar foi mantido. Com a vitória, a Dinamarca garantiu a vaga para a Copa do Mundo.
SEQUÊNCIAOs dinamarqueses entram em campo no dia 12 de novembro, às 16:45h (de Brasília), para enfrentar as Ilhas Faroés. A Áustria atua no mesmo dia e no mesmo horário contra Israel.

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