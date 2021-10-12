Dinamarca vence a Áustria e garante vaga para a Copa do Mundo de 2022

Crédito: LISELOTTE SABROE / RITZAU SCANPIX / AFP

A Dinamarca garantiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira ao vencer a Áustria por 1 a 0. Com gol de Joakim Maehle, os dinamarqueses abriram uma distância de sete pontos para a Escócia, classificando-se para a grande competição de seleções.Veja a tabela das Eliminatórias

ATAQUE DINAMARQUÊSDurante a primeira etapa do confronto, os dinamarqueses conseguiram atacar e criar mais oportunidades de perigo do que os austríacos. Foram duas finalizações ao gol feitas pela Dinamarca, mas as duas foram impedidas pelo goleiro Daniel Bachmann.

DEFESA​Enquanto os dinamarqueses atacaram e criaram boas chances de perigo durante o primeiro tempo, a Áustria não conseguiu fazer o mesmo. Foram apenas duas finalizações para os visitantes, sendo uma para fora e outra bloqueada pelo adversário.

GOL DA CLASSIFICAÇÃONo início da segunda etapa, a Dinamarca foi ao ataque novamente para marcar um gol. Com oito minutos de bola rolando na parte final do confronto, os dinamarqueses conseguiram ser eficazes com gol de Joakim Maehle após assistência de Thomas Delaney.

JOGO MORNOApós o gol de Maehle, o jogo permaneceu muito calmo, com nenhuma das duas seleções criando chances efetivas de ataque. Foram poucas finalizações para os dois lados e, por fim, o placar foi mantido. Com a vitória, a Dinamarca garantiu a vaga para a Copa do Mundo.