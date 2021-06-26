Dinamarca goleia País de Gales no primeiro jogo das oitavas da Euro

País de Gales e Dinamarca abriram as oitavas de final da Eurocopa, neste sábado, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. Melhores no jogo, o dinamarqueses golearam os galeses por 4 a 0, com dois gols de Kasper Dolberg, um de Joakim Maehle e um de Martin Braitwhite. Classificada às quartas, a equipe do técnico Kasper Hjulmand agora aguarda o vencedor da partida entre Holanda e República Tcheca, que ocorre neste domingo, às 13h, no Estádio Ferenc Puskás, na Hungria.GALES MELHOR NO INÍCIOOs primeiros minutos de jogo foram de maior domínio do País de Gales. A equipe de Robert Page chegou pela primeira vez aos 4', com uma cabeçada sem perigo do zagueiro Mepham, enquanto a chegada inicial da Dinamarca veio aos 7', com um chute para fora de Hojbjerg. Aos 9', Bale avançou pela direita, cortou para o meio e chutou cruzado, levando muito perigo ao gol de Schmeichel. Dois minutos depois, Bale tentou mais uma vez, mas o chute de fora passou longe do gol.
DINAMARCA CRESCE A PARTIR DO GOLAos 17', País de Gales chegou pela última vez com perigo no primeiro tempo com Daniel James. O atleta de Manchester United recebeu na esquerda, cortou a marcação e chutou para a defesa de Schmeichel. Aos 28', a Dinamarca abriu o placar. Dolberg tabelou no meio-campo, recebeu na entrada da área e chutou no canto, sem chance de defesa para Ward. Três minutos depois, Dolberg quase aproveitou cruzamento para marcar o segundo. Já nos acréscimos Maehle chegou à linha de fundo e chutou no canto para a boa defesa de Ward.
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(G)DOLBERG DE NOVO!Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, Braitwaite fez boa jogada pela direita e cruzou para o meio. Williams afastou mal, no pé de Dolberg, que chutou forte, para ampliar o placar para a Dinamarca. Aos 8', Bale recebeu cruzamento da direita, mas a cabeçada saiu pelo lado. Dez minutos depois, Bale fez boa jogada pela lateral e rolou no meio para Allen, que finalizou por cima do gol.
VIROU PASSEIONo fim do jogo, já com País de Gales desorganizado, ainda deu tempo da Dinamarca transformar a vitória em goleada. Aos 42 minutos, Maehle recebeu dentro da área, cortou a marcação e chutou forte para marcar o terceiro gol. Dois minutos depois, Wilson deu uma entrada por trás em Maehle e levou cartão vermelho, piorando a situação de Gales. Já nos acréscimos, Braitwhite recebeu passe de Cornellius dentro da área e chutou cruzado para fazer o quarto da Dinamarca e fechar o placar.