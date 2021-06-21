Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dinamarca goleia a Rússia e consegue classificação para as oitavas da Eurocopa

Goleada por 4 a 1 dos dinamarqueses sobre os russos colocam a seleção no mata-mata da Euro; confronto das oitavas de final será contra o País de Gales...
Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:49

Crédito: JONATHAN NACKSTRAND / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, a Rússia enfrentou a Dinamarca no Estádio Parken, na cidade de Copenhagen, pela terceira rodada do grupo B da Eurocopa. O confronto terminou com vitória dinamarquesa por 4 a 1, com gols de Damsgaard, Poulsen, Christensen e Maehle para a Dinamarca e Dzyuba para os russos.
Veja a tabela da EurocopaGOLAÇOA Dinamarca conseguiu abrir o placar do confronto desta segunda-feira no final da primeira etapa. Aos 38 minutos de jogo, Mikkel Damsgaard recebeu a bola de Pierre-Emile Hojbjerg, e mandou um belo chute para dentro das redes, abrindo o placar para os dinamarqueses.
NO ERROOs dinamarqueses conseguiram ampliar a sua vantagem no placar na segunda etapa após um erro dos russos na saída de bola. O volante Roman Zobnin recuou a bola de forma errada, e Yussuf Poulsen aproveitou a chance para marcar o seu.
PÊNALTIAinda no segundo tempo do jogo, a Rússia obteve uma chance de voltar ao jogo e marcar um gol. Quando o marcador chegou aos 25 minutos, um pênalti foi assinalado para os russos e, na cobrança, o atacante Artem Dzyuba marcou o seu.
GOLEADA​A Dinamarca passou a pressionar a Rússia na segunda etapa para buscar garantir a vitória do confronto. Dessa forma, uma sequência de chances foi criada e, aos 34 minutos, a bola sobrou para o zagueiro Andreas Christensen marcar um golaço. Pouco depois, aos 37 minutos, os dinamarqueses avançaram no contra-ataque e conseguiram fazer o quarto gol com Joakim Maehle.
SEQUÊNCIAClassificada, a Dinamarca enfrenta o País de Gales nas oitavas de final, em partida que ocorre neste sábado, dia 26 de junho. A Rússia, por sua vez, foi eliminada com a derrota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados