Dinamarca goleia a Rússia e consegue classificação para as oitavas da Eurocopa

Nesta segunda-feira, a Rússia enfrentou a Dinamarca no Estádio Parken, na cidade de Copenhagen, pela terceira rodada do grupo B da Eurocopa. O confronto terminou com vitória dinamarquesa por 4 a 1, com gols de Damsgaard, Poulsen, Christensen e Maehle para a Dinamarca e Dzyuba para os russos.
GOLAÇOA Dinamarca conseguiu abrir o placar do confronto desta segunda-feira no final da primeira etapa. Aos 38 minutos de jogo, Mikkel Damsgaard recebeu a bola de Pierre-Emile Hojbjerg, e mandou um belo chute para dentro das redes, abrindo o placar para os dinamarqueses.
NO ERROOs dinamarqueses conseguiram ampliar a sua vantagem no placar na segunda etapa após um erro dos russos na saída de bola. O volante Roman Zobnin recuou a bola de forma errada, e Yussuf Poulsen aproveitou a chance para marcar o seu.
PÊNALTIAinda no segundo tempo do jogo, a Rússia obteve uma chance de voltar ao jogo e marcar um gol. Quando o marcador chegou aos 25 minutos, um pênalti foi assinalado para os russos e, na cobrança, o atacante Artem Dzyuba marcou o seu.
GOLEADAA Dinamarca passou a pressionar a Rússia na segunda etapa para buscar garantir a vitória do confronto. Dessa forma, uma sequência de chances foi criada e, aos 34 minutos, a bola sobrou para o zagueiro Andreas Christensen marcar um golaço. Pouco depois, aos 37 minutos, os dinamarqueses avançaram no contra-ataque e conseguiram fazer o quarto gol com Joakim Maehle.
SEQUÊNCIAClassificada, a Dinamarca enfrenta o País de Gales nas oitavas de final, em partida que ocorre neste sábado, dia 26 de junho. A Rússia, por sua vez, foi eliminada com a derrota.