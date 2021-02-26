Dijon x PSG: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Dijon recebe, neste sábado, o Paris Saint-Germain no Stade Gaston Gerard, sua casa. O confronto será valido pela 27ª rodada do Campeonato Francês, e tem início às 13h (de Brasília). O PSG precisa da vitória para poder brigar pela liderança.

Veja a tabela do FrancêsLanterna do campeonato, o Dijon não vence desde dezembro de 2020, e soma dificuldades no torneio. Contra o Paris Saint-Germain, a equipe receberá um time faminto pela liderança, e pode buscar a defesa total para manter-se vivo no jogo.

- Esta é a classificação. Logicamente, queremos vencer o campeonato e, para isso, tentaremos vencer mais partidas que nossos concorrentes para terminar em primeiro no final - disse Maurício Pochettino.

Na busca pela liderança do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain, mesmo sem Neymar, seu principal jogador, conta com a força de Mbappé em boa fase para vencer e diminuir a distância de quatro pontos para o Lille, líder do torneio.

- Ele (Neymar) segue os protocolos da equipe médica. Ele correu em campo ontem e treinou individualmente hoje. Ele fez alguns exercícios, está bem disposto e feliz. Tudo está sob controle e ele está dentro do cronograma para sua recuperação - disse o treinador do PSG.FICHA TÉCNICADIJON X PSG

Data e horário: 27/02/2021, às 13h (de Brasília)Local: Stade Gaston Gerard, em Dijon (FRA)Árbitro: Mikael LesageAssistentes: Huseyin Ocak e Bastien CourbetOnde assistir: One Football

DIJON (Treinador: David Linares)Racioppi; Boey, Ecuele Manga, Coulibaly e Muzinga; Lautoa, N'Dong e Papa Cheikh; Chouiar, Sammaritano e Baldé.

Desfalques: Assalé e Ebimbe (lesionados); Kamara (suspenso).

PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Sergio Rico; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa; Herrera, Danilo Pereira e Draxler; Kean, Mbappé e Icardi.