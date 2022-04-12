Difícil! São Paulo não deve chegar a acordo por Igor Rabello

O São Paulo não deve fechar acordo por Igor Rabello e, ao que tudo indica, vai encerrar a janela de transferências com sete reforços na equipe. O zagueiro deve permanecer no Atlético-MG. GALERIA> Janela fechando! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiroO Galo e o Tricolor paulista ainda não entraram em acordo sobre a transferência do jogador. Rabello tem vínculo com o clube de Minas Gerais até o final deste ano.