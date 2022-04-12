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Difícil! São Paulo não deve chegar a acordo por Igor Rabello

O Tricolor paulista não deve chegar a acordo de empréstimo do zagueiro do Atlético-MG e encerrará janela de transferências com sete reforços na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 18:57

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:57

O São Paulo não deve fechar acordo por Igor Rabello e, ao que tudo indica, vai encerrar a janela de transferências com sete reforços na equipe. O zagueiro deve permanecer no Atlético-MG. GALERIA> Janela fechando! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiroO Galo e o Tricolor paulista ainda não entraram em acordo sobre a transferência do jogador. Rabello tem vínculo com o clube de Minas Gerais até o final deste ano.
Assim, por não entrar em uma conversa que fosse boa para ambas as partes, o Tricolor teria afastado ao interesse e seguirá com os nomes que chegaram na equipe nesta janela. O Atlético queria vender o atleta, porém o São Paulo não concordou com a ideia.O São Paulo segue, portanto, com os reforços Jandrei, Rafinha, Alisson, Andrés Colorado, Nikão, Patrick e André Anderson.
Crédito: SãoPaulonãodevechegaraacordoporIgorRabello(Divulgação/Atlético-MG

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