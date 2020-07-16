Diego Tardelli sofre ruptura de ligamento no tornozelo direito e terá de passar por cirurgia no local

O atacante Diego Tardelli, do Atlético-MG, terá de passar por uma cirurgia no tornozelo direito. O jogador do alvinegro teve constatada uma fratura-luxação do tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem durante o jogo-treino contra o América-MG, disputado na manhã desta quarta-feira 15 de julho. . Tardelli ficou com o pé preso no gramado enquanto dividia uma bola com um defensor do Coelho e sofreu o trauma no tornozelo direito. -Tardelli teve uma fratura-luxação do tornozelo direito com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem. O atacante passará por tratamento cirúrgico, nesta quinta (16/7), no hospital Mater Dei- postou o clube em sua conta no Twitter. Diego Tardelli começou o jogo-treino no banco de reservas, mas na terceira parte da atividade entrou, mas ficou pouco tempo em campo devido a contusão.O jogador será submetido a um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, 16 de julho.