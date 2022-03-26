Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Tardelli procurou o Galo para voltar, mas clube não topou o retorno do ídolo atleticano
futebol

Diego Tardelli procurou o Galo para voltar, mas clube não topou o retorno do ídolo atleticano

O jogador, de 36 anos, procurou o clube para tentar mais um contrato, porém, o negócio não gerou interesse no Atlético...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 16:42
O atacante Diego Tardelli, de 36 anos, tentou voltar para o Atlético-MG na temporada 2022. O jogador havia deixado o clube mineiro no ano passado, com o fim do seu contrato. Ele procurou o Galo para tentar um novo vínculo, mas o negócio não foi aceito pelo alvinegro. O ídolo atleticano esteve no Santos em 2021, fez 13 jogos e marcou um gol apenas, deixando a Vila Belmiro pouco tempo de acertar com o Peixe. Desde de novembro não tem um time e agora busca nova casa. Tentou no Galo, mas o diretor de futebol Rodrigo Caetano, confirmou que houve a procura, mas que no momento o planejamento do elenco não teria como encaixar o jogador.
- Infelizmente a conversa não andou tanto, pelo Atlético já ter o elenco praticamente fechado, mas eu me dispus. Infelizmente não aconteceu, por estar em casa, uma facilidade, identificação com a torcida, essa nossa relação. Infelizmente não andou, então por isso eu optei esperar mais um pouco-disse Tardelli ao GE.
Crédito: TardellideixouoGaloem2021equeriamaistempocomacamisaalvinegra-(PedroSouza/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados