Diego Tardelli procurou o Galo para voltar, mas clube não topou o retorno do ídolo atleticano

O atacante Diego Tardelli, de 36 anos, tentou voltar para o Atlético-MG na temporada 2022. O jogador havia deixado o clube mineiro no ano passado, com o fim do seu contrato. Ele procurou o Galo para tentar um novo vínculo, mas o negócio não foi aceito pelo alvinegro. O ídolo atleticano esteve no Santos em 2021, fez 13 jogos e marcou um gol apenas, deixando a Vila Belmiro pouco tempo de acertar com o Peixe. Desde de novembro não tem um time e agora busca nova casa. Tentou no Galo, mas o diretor de futebol Rodrigo Caetano, confirmou que houve a procura, mas que no momento o planejamento do elenco não teria como encaixar o jogador.