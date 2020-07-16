Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Tardelli agradece carinho dos fãs após lesão e prazo para volta aos gramados pode ser longo
futebol

Diego Tardelli agradece carinho dos fãs após lesão e prazo para volta aos gramados pode ser longo

O jogador do Atlético-MG será operado nesta quinta-feira depois de romper os ligamentos do tornozelo direito durante o jogo-treino contra o América-MG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 09:00

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Tardelli usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs após sua grave lesão no tornozelo direito-(Reprodução/Instagram Diego Tardelli
O atacante Diego Tardelli foi às redes sociais falar da sua grave lesão no tornozelo direito, sofrida durante o jogo-treino contra o América-MG, nesta quarta-feira, 15 julho, na Cidade do Galo. Ele postou mensagem de agradecimento aos fãs na sua conta no Instagram.
O jogador do Galo já está em casa, usando muletas e com o tornozelo imobilizado por uma bota ortopédica.
-Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.” Obrigado a todos pelas mensagens positivas, recebo com muito carinho cada uma delas e pode ter certeza que voltarei mais forte-postou. Tardelli teve uma fratura da fíbula com luxação de tálius, o que deslocou o seu tornozelo do lugar, além de romper ligamentos do local e ter uma lesão na cartilagem, segundo o departamento médico do clube.
O jogador alvinegro será operado na manhã desta quinta-feira, 16 de julho,no Hospital Mater Dei, Região Centro-Sul de BH, e pode ficar até quatro meses fora dos gramados, comprometendo sua temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados