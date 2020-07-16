Diego Tardelli agradece carinho dos fãs após lesão e prazo para volta aos gramados pode ser longo

O atacante Diego Tardelli foi às redes sociais falar da sua grave lesão no tornozelo direito, sofrida durante o jogo-treino contra o América-MG, nesta quarta-feira, 15 julho, na Cidade do Galo. Ele postou mensagem de agradecimento aos fãs na sua conta no Instagram.

-Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.” Obrigado a todos pelas mensagens positivas, recebo com muito carinho cada uma delas e pode ter certeza que voltarei mais forte-postou. Tardelli teve uma fratura da fíbula com luxação de tálius, o que deslocou o seu tornozelo do lugar, além de romper ligamentos do local e ter uma lesão na cartilagem, segundo o departamento médico do clube.