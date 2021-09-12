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futebol

Diego Souza vibra com triunfo do Tricolor

Autor do gol que abriu o caminho da vitória, o atacante festejou o resultado dentro de casa...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 13:52
Crédito: Diego Souza foi importante no triunfo do Grêmio (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O domingo do Grêmio vai terminar de maneira tranquila. Após dias tensos e com direito a protesto da torcida, o Tricolor venceu o Ceará por 2 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O experiente Diego Souza foi um dos destaques do triunfo. Na reta final da primeira etapa, ele subiu no segundo andar e abriu caminho para a vitória.
Na entrevista pós-jogo, o meio-campista não escondeu a alegria pelo resultado e deu valor ao trabalho de intertemporada.
'O mais importante foi a vitória. Fizemos o que treinamos. Tivemos 10 dias para trabalhar. Na situação que nos encontramos, há pressão. Sabíamos a dificuldade do jogo. O Tiago conhece nossa equipe, mas conseguimos envolver e fizemos um grande primeiro treino. Fizemos o dever de casa. Tem muito campeonato pela frente. Continuar nesta pegada. Temos condições de sair e, quem sabe, lá na frente pensar em algo melhor', declarou ao Premiere.
Agora, o Tricolor ganha um descanso para voltar a campo no próximo fim de semana e encarar o Flamengo.

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