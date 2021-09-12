Diego Souza vibra com triunfo do Tricolor

Crédito: Diego Souza foi importante no triunfo do Grêmio (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O domingo do Grêmio vai terminar de maneira tranquila. Após dias tensos e com direito a protesto da torcida, o Tricolor venceu o Ceará por 2 a 0.

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O experiente Diego Souza foi um dos destaques do triunfo. Na reta final da primeira etapa, ele subiu no segundo andar e abriu caminho para a vitória.

Na entrevista pós-jogo, o meio-campista não escondeu a alegria pelo resultado e deu valor ao trabalho de intertemporada.

'O mais importante foi a vitória. Fizemos o que treinamos. Tivemos 10 dias para trabalhar. Na situação que nos encontramos, há pressão. Sabíamos a dificuldade do jogo. O Tiago conhece nossa equipe, mas conseguimos envolver e fizemos um grande primeiro treino. Fizemos o dever de casa. Tem muito campeonato pela frente. Continuar nesta pegada. Temos condições de sair e, quem sabe, lá na frente pensar em algo melhor', declarou ao Premiere.