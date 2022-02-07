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futebol

Diego Souza vibra com evolução e vitória do Grêmio

Atacante foi um dos destaques do time e anotou o gol que sacramentou a vitória...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 12:14
Diante do Guarany de Bagé, o Grêmio mostrou o seu potencial e conseguiu vencer por 2 a 0 dentro de casa, resultado que agradou a torcida.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Um dos destaques da partida e autor de um dos gols, o atacante Diego Souza viu uma melhora da equipe em relação aos outros jogos.
‘O importante é que estamos crescendo, já enfrentamos uma defesa bem qualificada, dificultou nosso trabalho, mas o importante é seguir vencendo’, disparou ao Premiere.
Com o placar dentro da Arena, o Grêmio fica na liderança do Campeonato Gaúcho de maneira isolada.
Crédito: DiegoSouzaéídolonoGrêmio(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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