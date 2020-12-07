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Diego Souza supera Dadá Maravilha e se torna o 10º maior artilheiro da história do Brasileirão

Atacante marcou duas vezes na goleada do Grêmio sobre o Vasco...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 08:40

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 08:40

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
De volante no início da carreira a um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. A trajetória de Diego Souza no futebol ganhou mais um capítulo neste fim de semana. Com os dois gols marcados na goleada do Grêmio sobre o Vasco, por 4 a 0, o hoje centroavante se tornou o 10º maior goleador do Brasileirão desde 1971.
Revelado pelo Fluminense, Diego disputou a sua primeira Série A em 2003, jogando como segundo homem de meio-campo. Nos sete jogos que fez, passou em branco em todos. Algo que só voltaria a ocorrer em 2006, quando entrou em campo apenas uma vez pelo Flamengo antes de se transferir para o Benfica, de Portugal. No mais, estufou as redes em todas as outras edições.
Agora, são 114 gols de Diego Souza em 433 partidas de Brasileiro. O atacante entrou no top 10 tirando da lista ninguém menos do que Dadá Maravilha, ídolo do Atlético Mineiro e artilheiro do campeonato em 71, 72 e 76.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- 1971/2020
1º - Roberto Dinamite - 190 gols2º - Romário - 154 gols3º - Edmundo - 153 gols4º - Fred - 149 gols5º - Zico - 135 gols6º - Túlio - 129 gols7º - Serginho Chulapa - 127 gols8º - Washington - 126 gols9º - Luís Fabiano - 116 gols10º - Diego Souza - 114 gols

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