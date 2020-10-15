Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Souza se torna o jogador com mais expulsões diretas na história do Brasileiro
futebol

Diego Souza se torna o jogador com mais expulsões diretas na história do Brasileiro

Atacante recebeu o cartão vermelho direto após análise do VAR...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 08:40

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:40

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Diego Souza conseguiu uma trinca inusitada - ou talvez nem tanto - nessa quarta-feira. Contra o Botafogo, na vitória do Grêmio por 3 a 1, o atacante marcou um gol, deu uma assistência e foi expulso. Foi o primeiro cartão vermelho do camisa 29 nesse Brasileirão, porém, o 10º direto desde que estreou na competição, em 2003. Um recorde.
Diego se tornou o jogador com mais cartões vermelhos diretos na história do campeonato desde 1971, empatando com o ex-zagueiro Antônio Carlos, atualmente treinador do Kashima Antlers, do Japão. O atacante ainda tem outras duas expulsões em seu currículo na competição, ambas recebendo dois amarelos em sequência.
Em números gerais, ou seja, somando vermelhos diretos e por acúmulo de amarelos, apenas um jogador foi expulso mais vezes que Diego Souza: Kleber Gladiador. Atualmente no futebol norte-americano, onde defende o Austin Bold, o atacante, que também passou pelo Grêmio, totaliza 13 idas mais cedo para o chuveiro - nove diretas e quatro após dois amarelos.
JOGADORES COM MAIS CARTÕES VERMELHOS DIRETOS NO BRASILEIRO- Dados do site OGol
1º - Diego Souza - 2003/2020 - 10 vermelhos diretosAntônio Carlos - 1990/2007 - 10 vermelhos diretos3º - Luisinho Quintanilha - 1983/2000 - 9 vermelhos diretosKleber Gladiador - 2003/2017 - 9 vermelhos diretosMarcelinho Carioca - 1988/2009 - 9 vermelhos diretos6º - Edmundo - 1992/2008 - 8 vermelhos diretosRogério Pinheiro - 1993/2002 - 8 vermelhos diretosDário - 1993/2000 - 8 vermelhos diretosHugo - 2002/2014 - 8 vermelhos diretosPreto Casagrande - 1994/2006 - 8 vermelhos diretosCléber - 1990/2006 - 8 vermelhos diretosJancarlos - 2001/2011 - 8 vermelhos diretosSandro Barbosa - 1992/2004 - 8 vermelhos diretos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados