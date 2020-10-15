Diego Souza se torna o jogador com mais expulsões diretas na história do Brasileiro

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Diego Souza conseguiu uma trinca inusitada - ou talvez nem tanto - nessa quarta-feira. Contra o Botafogo, na vitória do Grêmio por 3 a 1, o atacante marcou um gol, deu uma assistência e foi expulso. Foi o primeiro cartão vermelho do camisa 29 nesse Brasileirão, porém, o 10º direto desde que estreou na competição, em 2003. Um recorde.

Diego se tornou o jogador com mais cartões vermelhos diretos na história do campeonato desde 1971, empatando com o ex-zagueiro Antônio Carlos, atualmente treinador do Kashima Antlers, do Japão. O atacante ainda tem outras duas expulsões em seu currículo na competição, ambas recebendo dois amarelos em sequência.

Em números gerais, ou seja, somando vermelhos diretos e por acúmulo de amarelos, apenas um jogador foi expulso mais vezes que Diego Souza: Kleber Gladiador. Atualmente no futebol norte-americano, onde defende o Austin Bold, o atacante, que também passou pelo Grêmio, totaliza 13 idas mais cedo para o chuveiro - nove diretas e quatro após dois amarelos.

JOGADORES COM MAIS CARTÕES VERMELHOS DIRETOS NO BRASILEIRO- Dados do site OGol