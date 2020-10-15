Diego Souza se torna o jogador com mais expulsões diretas na história do Brasileiro

Diego Souza conseguiu uma trinca inusitada - ou talvez nem tanto - nessa quarta-feira. Contra o Botafogo, na vitória do Grêmio por 3 a 1, o atacante marcou um gol, deu uma assistência e foi expulso. Foi o primeiro cartão vermelho do camisa 29 nesse Brasileirão, porém, o 10º direto desde que estreou na competição, em 2003. Um recorde.
Diego se tornou o jogador com mais cartões vermelhos diretos na história do campeonato desde 1971, empatando com o ex-zagueiro Antônio Carlos, atualmente treinador do Kashima Antlers, do Japão. O atacante ainda tem outras duas expulsões em seu currículo na competição, ambas recebendo dois amarelos em sequência.
Em números gerais, ou seja, somando vermelhos diretos e por acúmulo de amarelos, apenas um jogador foi expulso mais vezes que Diego Souza: Kleber Gladiador. Atualmente no futebol norte-americano, onde defende o Austin Bold, o atacante, que também passou pelo Grêmio, totaliza 13 idas mais cedo para o chuveiro - nove diretas e quatro após dois amarelos.
JOGADORES COM MAIS CARTÕES VERMELHOS DIRETOS NO BRASILEIRO- Dados do site OGol
1º - Diego Souza - 2003/2020 - 10 vermelhos diretosAntônio Carlos - 1990/2007 - 10 vermelhos diretos3º - Luisinho Quintanilha - 1983/2000 - 9 vermelhos diretosKleber Gladiador - 2003/2017 - 9 vermelhos diretosMarcelinho Carioca - 1988/2009 - 9 vermelhos diretos6º - Edmundo - 1992/2008 - 8 vermelhos diretosRogério Pinheiro - 1993/2002 - 8 vermelhos diretosDário - 1993/2000 - 8 vermelhos diretosHugo - 2002/2014 - 8 vermelhos diretosPreto Casagrande - 1994/2006 - 8 vermelhos diretosCléber - 1990/2006 - 8 vermelhos diretosJancarlos - 2001/2011 - 8 vermelhos diretosSandro Barbosa - 1992/2004 - 8 vermelhos diretos