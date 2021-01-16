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futebol

Diego Souza se torna o 10º maior artilheiro da história do Brasileiro

Atacante de 35 anos faz ótima temporada no Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 23:46

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 23:46

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Aos 35 anos de idade, Diego Souza vive a sua temporada mais artilheira da carreira. Não, não é um exagero. Os números provam: com o gol anotado no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, nesta sexta-feira, o atacante atingiu a marca de 24 bolas na rede em 46 atuações pelo Grêmio. Seu recorde anterior era de 21 tentos em 55 partidas, feito realizado com a camisa do Sport, em 2017.
Com quase toda a sua carreira construída no Brasil - teve rápidas passagens por Benfica, de Portugal, Al Ittihad, da Arábia Saudita, e Metalist, da Ucrânia -, Diego agora se torna o 10º maior goleador da história do Campeonato Brasileiro, empatando com Luís Fabiano. Ambos estufaram as redes 116 vezes. Fabuloso, porém, precisou de menos da metade do volume de jogos de Souza: 212 x 435.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- 1959/2021
1º - Roberto Dinamite - 190 gols2º - Romário - 154 gols3º - Edmundo - 153 gols4º - Fred - 150 gols5º - Zico - 135 gols6º - Túlio - 129 gols7º - Serginho Chulapa - 127 golsDadá Maravilha - 127 gols9º - Washington - 126 gols10º - Luís Fabiano - 116 golsDiego Souza - 116 gols

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