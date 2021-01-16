Diego Souza se torna o 10º maior artilheiro da história do Brasileiro

Aos 35 anos de idade, Diego Souza vive a sua temporada mais artilheira da carreira. Não, não é um exagero. Os números provam: com o gol anotado no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, nesta sexta-feira, o atacante atingiu a marca de 24 bolas na rede em 46 atuações pelo Grêmio. Seu recorde anterior era de 21 tentos em 55 partidas, feito realizado com a camisa do Sport, em 2017.