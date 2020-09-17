Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diego Souza reconhece atuação ruim do Grêmio

Atleta admitiu que o Tricolor não conseguiu implementar o seu estilo de jogo...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 00:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 00:28
Crédito: AFP
Na noite desta quarta-feira, o Grêmio acabou superado por 2 a 0 pela Universidad Católica e viu a sua situação ficar complicada na Libertadores, já que permanece com 4 pontos e vê os rivais colarem na tabela de classificação do grupo E.Referência no ataque gremista, Diego Souza analisou a atuação ruim no território chileno e pediu reação para o jogo contra o Inter.
‘Não conseguimos implementar nossa maneira de jogo e isso dificultou bastante que tenhamos sucesso na partida’, analisou o atacante, antes de completar:
‘O grupo tá embolado e temos mais um jogo difícil na próxima rodada. Temos que rapidamente digerir esta derrota e trabalhar para conseguir uma vitória’.
O Grêmio volta a campo pela Libertadores na próxima semana, quando visita o Internacional, no Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados