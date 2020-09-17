Diego Souza reconhece atuação ruim do Grêmio

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Na noite desta quarta-feira, o Grêmio acabou superado por 2 a 0 pela Universidad Católica e viu a sua situação ficar complicada na Libertadores, já que permanece com 4 pontos e vê os rivais colarem na tabela de classificação do grupo E.Referência no ataque gremista, Diego Souza analisou a atuação ruim no território chileno e pediu reação para o jogo contra o Inter.

‘Não conseguimos implementar nossa maneira de jogo e isso dificultou bastante que tenhamos sucesso na partida’, analisou o atacante, antes de completar:

‘O grupo tá embolado e temos mais um jogo difícil na próxima rodada. Temos que rapidamente digerir esta derrota e trabalhar para conseguir uma vitória’.