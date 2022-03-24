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futebol

Diego Souza provoca Internacional após classificação

Atacante não perdeu a chance de alfinetar o maior rival após garantir uma vaga na decisão do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 09:01

Publicado em 24 de Março de 2022 às 09:01

O torcedor do Grêmio está aliviado. Após sofrer com as gozações de rebaixamento na temporada passada, o Tricolor se vingou do Internacional ao eliminar o Colorado do Campeonato Gaúcho.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Um dos líderes do elenco, o atacante Diego Souza, não perdeu a oportunidade e alfinetou o adversário.
‘Sempre é muito difícil ser eliminado. A gente está há um bom tempo machucando eles. A gente machuca e eles ficam desse jeito. Eles levantaram caixão, fizeram um monte de coisa no ano passado. Mas nos últimos tempos temos batido bastante, temos sido maus’, declarou, antes de completar:
'Fizemos um jogo com o manual embaixo do braço. Fizeram um gol de bola parada, mas nossa equipe está de parabéns, vai para a final e mais uma vez em busca de um título. Confusão eles arrumam sempre, mas falaram no ano passado "cadê o cavaco"? Aqui tem cavaco, tem pagode e aqui tem troféu’.
Crédito: EltonSilveira/W9Press!/Lancepress!

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