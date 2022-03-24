Diego Souza provoca Internacional após classificação

O torcedor do Grêmio está aliviado. Após sofrer com as gozações de rebaixamento na temporada passada, o Tricolor se vingou do Internacional ao eliminar o Colorado do Campeonato Gaúcho.

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Um dos líderes do elenco, o atacante Diego Souza, não perdeu a oportunidade e alfinetou o adversário.

‘Sempre é muito difícil ser eliminado. A gente está há um bom tempo machucando eles. A gente machuca e eles ficam desse jeito. Eles levantaram caixão, fizeram um monte de coisa no ano passado. Mas nos últimos tempos temos batido bastante, temos sido maus’, declarou, antes de completar:

'Fizemos um jogo com o manual embaixo do braço. Fizeram um gol de bola parada, mas nossa equipe está de parabéns, vai para a final e mais uma vez em busca de um título. Confusão eles arrumam sempre, mas falaram no ano passado "cadê o cavaco"? Aqui tem cavaco, tem pagode e aqui tem troféu’.