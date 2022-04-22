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Diego Souza passa Renato Gaúcho na artilharia do Grêmio e brinca: 'Papai vai receber mensagem'

Atacante fez três gols na vitória do Tricolor gaúcho contra o Guarani, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 23:49

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 23:49

Com os três gols na vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Guarani, nesta quinta-feira, pela Série B do Brasileiro, Diego conseguiu conseguiu um grande feito. Ele chegou aos 76 gols com a camisa do Imortal, passando Renato Gaúcho, ídolo do clube, na artilharia histórica do Tricolor gaúcho. Com a marca, o atacante aproveitou para brincar com Renato e fez questão de elogiar o ex-treinador do time.
- O papai (Renato Gaúcho) já vai receber uma mensagem. Estou passando ele, um ídolo aqui dentro, um cara super querido por todos. Fico muito feliz de fazer todos esses gols, que é o mais importante. Para vencer, a gente depende dos meus gols, dos meus companheiros, das jogadas- afirmou na zona mista.Além de assumir a 20ª colocação do ranking de gols do clube, Diego Souza também se tornou o maior artilheiro da Arena do Grêmio. O atacante agora soma 46 gols marcados no estádio.

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