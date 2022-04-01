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futebol

Diego Souza paira como dúvida no Grêmio para a final do Gauchão

Jogador que tem edema na coxa esquerda pode não se recuperar a tempo de duelo no próximo sábado (2)...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 14:48

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:48

Artilheiro do Grêmio nas duas últimas temporadas, Diego Souza não é um dos nomes que podem ser confirmados como presentes na titularidade da partida decisiva do Campeonato Gaúcho contra o Ypiranga, no próximo sábado (2), na Arena. Receba as principais notícias do esporte em tempo realIsso porque o atacante tem um problema muscular na coxa esquerda (mais precisamente um edema) depois de sentir dores na região que motivaram o Departamento Médico do Tricolor a fazer exames mais detalhados em Diego.
O quadro clínico não chega a apontar necessariamente uma lesão mais complexa. Porém, como o jogador sentiu as dores e não treinou na última quarta-feira, existe certa apreensão se o tempo de tratamento e recuperação será suficiente.
Por outro lado, o Grêmio tem a comemorar o fato de que Ferreira, desfalque do embate de ida na vitória por 1 a 0 em Erechim, cumpriu suspensão e está apto a ser escalado por Roger Machado. Algo que, se confirmada a ausência de Diego Souza, renderia em uma escalação com Ferreira e Elias ou até mesmo Churín exercendo o papel de centroavante.
Por conta do triunfo no primeiro jogo, qualquer empate no compromisso marcado para às 16h30 (de Brasília) dá o pentacampeonato estadual ao Imortal.
Crédito: Divulgação/Grêmio

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