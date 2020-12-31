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futebol

Diego Souza manda recado: 'Fizemos por merecer'

Atacante do Tricolor não conteve a euforia com a classificação no mata-mata nacional...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 23:53

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 23:53

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena
O Grêmio está na final a Copa do Brasil. Após vencer a ida por 1 a 0, o Tricolor segurou o empate com o São Paulo no Morumbi e garantiu a sua nona participação na decisão do torneio continental.
+ TABELA COPA DO BRASIL
Autor o gol da classificação, Diego Souza não conteve a sua felicidade e garantiu o que Imortal fez por merecer a sua vitória.
‘Sou grato a Deus por participar desse momento, o momento é do Grêmio, sou feliz por estar aqui. Falaram muito da gente, mas mostramos que esse grupo trabalha, é honesto. Merecemos a vitória porque jogamos bem. Estamos na final, vamos buscar essa sexta taça e está todo mundo de parabéns, acharam que a gente era o patinho feio e fizemos por merecer’, afirmou.
Na grande decisão, o Grêmio mede forças com o Palmeiras, que eliminou o América-MG, no Independência.

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