Diego Souza manda recado: 'Fizemos por merecer'

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena

O Grêmio está na final a Copa do Brasil. Após vencer a ida por 1 a 0, o Tricolor segurou o empate com o São Paulo no Morumbi e garantiu a sua nona participação na decisão do torneio continental.

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Autor o gol da classificação, Diego Souza não conteve a sua felicidade e garantiu o que Imortal fez por merecer a sua vitória.

‘Sou grato a Deus por participar desse momento, o momento é do Grêmio, sou feliz por estar aqui. Falaram muito da gente, mas mostramos que esse grupo trabalha, é honesto. Merecemos a vitória porque jogamos bem. Estamos na final, vamos buscar essa sexta taça e está todo mundo de parabéns, acharam que a gente era o patinho feio e fizemos por merecer’, afirmou.