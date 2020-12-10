Diego Souza manda recado após empate: 'O Grêmio está vivo'

Crédito: DIEGO VARA / POOL / AFP

Na noite desta quarta-feira, o Gremio ficou bem perto de perder a sua invencibilidade. Após ficar em desvantagem em grande parte do jogo, Diego Souza converteu o pênalti nos acréscimos e evitou o revés diante do Santos.Na saída de campo, o ‘artilheiro’ da noite fez a sua análise do confronto e garante que o Tricolor está vivo na eliminatória.

'É jogo grande. A equipe do Santos é qualificada, não está aqui a toa. Conseguiram o que vieram fazer, sair na frente com um gol que, com todo respeito, foi um achado. Eles quase não chutaram no primeiro tempo. Nossa equipe martelou. Depois do gol tivemos que sair, deixamos alguns contra-ataques, mas melhoramos no segundo tempo. Criamos para fazer, mas no final fizemos o empate. Estamos muitos vivos na competição, sem dúvida', disse o atacante gremista.