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futebol

Diego Souza manda recado após empate: 'O Grêmio está vivo'

Atacante salvou o Tricolor ao marcar um gol de pênalti nos acréscimos da etapa final...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 22:14

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 22:14

Crédito: DIEGO VARA / POOL / AFP
Na noite desta quarta-feira, o Gremio ficou bem perto de perder a sua invencibilidade. Após ficar em desvantagem em grande parte do jogo, Diego Souza converteu o pênalti nos acréscimos e evitou o revés diante do Santos.Na saída de campo, o ‘artilheiro’ da noite fez a sua análise do confronto e garante que o Tricolor está vivo na eliminatória.
'É jogo grande. A equipe do Santos é qualificada, não está aqui a toa. Conseguiram o que vieram fazer, sair na frente com um gol que, com todo respeito, foi um achado. Eles quase não chutaram no primeiro tempo. Nossa equipe martelou. Depois do gol tivemos que sair, deixamos alguns contra-ataques, mas melhoramos no segundo tempo. Criamos para fazer, mas no final fizemos o empate. Estamos muitos vivos na competição, sem dúvida', disse o atacante gremista.
O próximo jogo contra o Santos acontece na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. O Tricolor avança com vitória ou empate a partir de dois gols.

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