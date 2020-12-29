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futebol

Diego Souza liga sinal de alerta para duelo contra o São Paulo: 'Gostam de apitar o jogo'

Atacante do Tricolor Gaúcho colocou uma pimenta a mais no jogo marcado para a próxima quarta-feira...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 14:38
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
A quarta-feira promete muita emoção no Morumbi. Após vencer o São Paulo por 1 a 0, o Grêmio precisa de pelo menos um empate para avançar na Copa do Brasil e promete fazer jogo duro fora e casa.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA COPA DO BRASIL
Além de toda a tensão do confronto, o Imortal está atento ao apito e a pressão que o São Paulo pode exercer dentro de casa.
Na visão de Diego Souza, alguns jogadores comandados por Fernando Diniz gostam ‘ apitar o duelo’ e o Grêmio não pode deixar que isso aconteça.
‘É uma decisão, não dá para esperar menos, e os nervos ficam a flor da pele, tem que ter concentração total, mas é que a equipe do São Paulo pressiona a arbitragem o tempo inteiro, muito chata dentro de campo e a gente tem que estar ligado porque se deixar eles acabam apitando o jogo. Isso é notório, a gente vê nas partidas’, afirmou na coletiva de imprensa.
São Paulo e Grêmio se enfrentam na noite de quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Morumbi.

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