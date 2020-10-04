Diego Souza lamenta empate no 'detalhe'

Fim da maratona entre Grêmio e Inter na temporada 2020. Neste sábado, o Tricolor abriu vantagem, mas cedeu o empate pouco depois e perdeu a chance de subir na classificação do Campeonato Brasileiro.Na conversa com a imprensa, o atacante Diego Souza lamentou o empate no ‘detalhe’ e espera uma boa série de resultados.
‘É um jogo à parte. Sabemos que precisamos vencer. Tivemos as melhores oportunidades, mas, em um detalhe, a bola pegou na mão do Cortez. Temos que trabalhar para ter uma sequência’, afirmou ao Premiere.
O próximo jogo do Grêmio acontece na próxima quarta-feira, quando o Tricolor encara o Coritiba, na Arena.