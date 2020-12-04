Diego Souza faz planos para se aposentar dos gramados

Aos 35 anos e durante a sua segunda passagem do Grêmio, o atacante Diego Souza surpreendeu ao dizer pela primeira vez que faz planos para deixar os gramados.Em bate-papo com a jornalista Aline Nastari, do Esporte Interativo, o jogador afirmou que a sua projeção de pendurar a chuteira é dezembro de 2021, ou seja, Diego teria apenas mais um ano como atleta profissional.
Vale lembrar que, ao longo da temporada, Diego Souza, homem de confiança de Renato Portaluppi, tem 18 gols e lidera a lista de artilheiros do Tricolor em 2020.