Diego Souza faz planos para se aposentar dos gramados

Aos 35 anos e durante a sua segunda passagem do Grêmio, o atacante Diego Souza surpreendeu ao dizer pela primeira vez que faz planos para deixar os gramados.Em bate-papo com a jornalista Aline Nastari, do Esporte Interativo, o jogador afirmou que a sua projeção de pendurar a chuteira é dezembro de 2021, ou seja, Diego teria apenas mais um ano como atleta profissional.