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futebol

Diego Souza faz planos para se aposentar dos gramados

Em conversa com a jornalista Aline Nastari, o atacante admitiu que deve pendurar as chuteiras em dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 18:09

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:09

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Aos 35 anos e durante a sua segunda passagem do Grêmio, o atacante Diego Souza surpreendeu ao dizer pela primeira vez que faz planos para deixar os gramados.Em bate-papo com a jornalista Aline Nastari, do Esporte Interativo, o jogador afirmou que a sua projeção de pendurar a chuteira é dezembro de 2021, ou seja, Diego teria apenas mais um ano como atleta profissional.
Vale lembrar que, ao longo da temporada, Diego Souza, homem de confiança de Renato Portaluppi, tem 18 gols e lidera a lista de artilheiros do Tricolor em 2020.

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