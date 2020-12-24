Diego Souza exalta vitória do Grêmio: 'No limite'

O Grêmio está em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Diante do São Paulo, o Tricolor soube ‘sofrer’ e conseguiu um bom resultado através d Diego Souza, que mostrou oportunismo.
Feliz com o resultado, o atacante falou sobre a briga dentro das quatro linhas para obter a vitória ao longo dos 90 minutos.
‘A gente "gladiou" o tempo inteiro, porque se fosse menos que isso a gente não teria sucesso no jogo. A equipe está de parabéns porque hoje a gente foi no limite e conseguimos uma vantagem muito importante, porque o São Paulo tem uma equipe qualificada’, declarou o atacante.
O reencontro de Grêmio e São Paulo está marcado para a próxima quarta-feira, no Morumbi. Por vencer a ida, o Tricolor pode jogar por um empate para avançar no torneio.