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futebol

Diego Souza exalta o bom momento que vive no Grêmio

Atacante foi o nome do Tricolor diante do Fluminense e marcou o gol da vitória na estreia do BR-20...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 19:44

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:44

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!
No primeiro jogo sem Everton Cebolinha, o Grêmio mostrou a força do conjunto e bateu o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo saiu através de Diego Souza.Referência no sistema ofensivo de Renato Gaúcho, o atacante não escondeu a satisfação pelo momento que atravessa na carreira e faz questão de exaltar seus companheiros.
‘Eu me sinto privilegiado por jogar num time como este. E tenho feito a minha obrigação que é ser aguerrido e marcar gols lá na frente’, comentou.
Na próxima quarta-feira, Diego Souza e Grêmio voltam a campo. O adversário é o Ceará, na Arena Castelão.

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