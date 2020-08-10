Diego Souza exalta o bom momento que vive no Grêmio

No primeiro jogo sem Everton Cebolinha, o Grêmio mostrou a força do conjunto e bateu o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo saiu através de Diego Souza.Referência no sistema ofensivo de Renato Gaúcho, o atacante não escondeu a satisfação pelo momento que atravessa na carreira e faz questão de exaltar seus companheiros.