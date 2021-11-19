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futebol

Diego Souza espera vitória do Grêmio diante da Chapecoense

Atacante crê em bom resultado do Tricolor para manter vivo a esperança de fugir do Z-4...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 23:37

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 23:37

Após bater o Bragantino dentro de casa, o Grêmio encheu o seu peito de esperança na possibilidade de fugir da zona de rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No próximo fim de semana, o adversário é a Chapecoense e dentro do elenco a esperança é agredir o rival e sair com mais três pontos.
De acordo com o atacante Diego Souza, um triunfo em cima do lanterna do torneio dá confiança ao time para bater o Flamengo.
‘Nosso pensamento é ir para mais uma vitória, sem dúvida, não podemos pensar em outra coisa. Respeitamos as equipes que vem pela frente, mas a gente precisa ganhar. Temos trabalhado bastante, conversado bastante, a gente precisa engrenar essa segunda vitória para sem dúvida jogar uma decisão contra o Flamengo de permanência. Essa vitória fora nos dá mais confiança, nos deixa acreditar que podemos sair desta situação. E a gente pega o Flamengo na nossa casa onde ganhando, clareia bastante para um final de ano feliz’, afirmou na coletiva.
Crédito: DiegoSouzaestáanimadocomoTricolor(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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