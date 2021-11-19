Diego Souza espera vitória do Grêmio diante da Chapecoense

No próximo fim de semana, o adversário é a Chapecoense e dentro do elenco a esperança é agredir o rival e sair com mais três pontos.

‘Nosso pensamento é ir para mais uma vitória, sem dúvida, não podemos pensar em outra coisa. Respeitamos as equipes que vem pela frente, mas a gente precisa ganhar. Temos trabalhado bastante, conversado bastante, a gente precisa engrenar essa segunda vitória para sem dúvida jogar uma decisão contra o Flamengo de permanência. Essa vitória fora nos dá mais confiança, nos deixa acreditar que podemos sair desta situação. E a gente pega o Flamengo na nossa casa onde ganhando, clareia bastante para um final de ano feliz’, afirmou na coletiva.