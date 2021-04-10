Diego Souza entra no top 5 dos maiores artilheiros do Grêmio na história da Libertadores

Crédito: Diego Souza é um dos artilheiros da Libertadores (Nathalia Aguilar / AFP / POOL

Diego Souza continua vivendo uma grande fase no Grêmio. Após marcar 28 gols na última temporada, quebrando o seu recorde pessoal, o atacante iniciou 2021 com uma média superior a um tento por jogo. Já são cinco bolas na rede em apenas quatro atuações.

Nesta sexta-feira, contra o Independiente del Valle, o centroavante não conseguiu impedir a derrota gremista por 2 a 1, mas novamente deixou a sua marca, abrindo o placar. Com isso, Diego se tornou o 5º maior artilheiro do clube na história da Libertadores, empatando com Paulo Nunes, campeão sul-americano em 1995, e Osvaldo, vencedor com a equipe em 1983. Cada um balançou as redes oito vezes.

Diego Souza está em sua segunda passagem pelo Tricolor. Na primeira, em 2007, emprestado pelo Benfica, de Portugal, o jogador também disputou a competição continental, mas marcou apenas duas vezes em 13 participações. No ano passado, em seu retorno, os mesmos dois gols, mas em 10 jogos. Agora já são quatro em somente duas partidas.

Quem segue isolado na ponta do ranking é Jardel. Companheiro de Paulo Nunes na conquista de 95, o ex-camisa 9 marcou 16 vezes em apenas 20 jogos pelo Tricolor na Libertadores. Luan, com 12, é o segundo. Veja a lista atualizada:

MAIORES ARTILHEIROS DO GRÊMIO NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES- Dados: OGol