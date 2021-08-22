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futebol

Diego Souza entra no top 10 dos artilheiros do Grêmio na história do Brasileiro

Atacante marcou na vitória gremista sobre o Bahia...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 16:05
Crédito: Diego Souza tem 16 gols na temporada (Lucas Uebel/Grêmio
Artilheiro do Grêmio pelo segundo ano consecutivo, Diego Souza encerrou um jejum de sete partidas de Campeonato Brasileiro sem marcar. Contra o Bahia, neste sábado, o atacante entrou na vaga de Borja, já nos minutos finais, e fechou a vitória gaúcha por 2 a 0 - o colombiano havia aberto o placar. Foi o 2º gol do jogador na competição e o 16º na temporada.
Em sua segunda passagem pelo Tricolor, Diego atinge a marca de 23 bolas na rede pelo clube em jogos de Brasileirão. Em 2007, foram oito tentos em 33 atuações. No ano passado, em seu retorno, fez 13 em 25 jogos. Agora, são dois gols em 11 jogos.
Com isso, o centroavante se torna um dos dez maiores artilheiros do Grêmio na história do Campeonato Brasileiro, empatando com Paulo Nunes, Barcos e André Catimba. Tarciso, ídolo do clube nas décadas de 70 e 80, lidera o ranking com 78 gols. Confira o top 10:
ARTILHEIROS DO GRÊMIO NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO- 1971-2021
1º - Tarciso - 78 gols2º - Baltazar - 46 gols3º - Jonas - 40 gols4º - Everton - 36 gols5º - Luan - 31 gols6º - André Lima - 28 gols7º - Christian - 26 gols8º - Douglas - 25 golsCláudio Pitbull - 25 gols10º - Diego Souza - 23 golsPaulo Nunes - 23 golsAndré Catimba - 23 golsBarcos - 23 gols

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