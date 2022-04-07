Diego Souza desfalca o Grêmio na estreia da Série B

Após faturar o Campeonato Gaúcho, o Grêmio acelera a sua preparação para disputar a Série B e a Ponte Preta será o primeiro desafio.

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No Moisés Lucarelli, o grande desfalque é o atacante Diego Souza, que tem lesão muscular e não vai para o duelo.

O jogador apresentou dores nos últimos dias e o departamento médico optou por preservar o seu centroavante.

Elias

Com a ausência de Diego Souza, Roger Machado vai apostar em Elias, que tem o porte físico parecido com o titular e não muda a característica da equipe.