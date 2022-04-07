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futebol

Diego Souza desfalca o Grêmio na estreia da Série B

Por conta de problemas musculares, o atacante não viaja com o elenco para Campinas...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 15:10

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:10

Após faturar o Campeonato Gaúcho, o Grêmio acelera a sua preparação para disputar a Série B e a Ponte Preta será o primeiro desafio.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No Moisés Lucarelli, o grande desfalque é o atacante Diego Souza, que tem lesão muscular e não vai para o duelo.
O jogador apresentou dores nos últimos dias e o departamento médico optou por preservar o seu centroavante.
Elias
Com a ausência de Diego Souza, Roger Machado vai apostar em Elias, que tem o porte físico parecido com o titular e não muda a característica da equipe.
Crédito: Divulgação/Grêmio

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