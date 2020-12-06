Diego Souza dedica gols aos companheiros do Grêmio

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O grande nome do Grêmio na vitória contra o Vasco da Gama foi Diego Souza. O atacante anotou dois gols e contribuiu no resultado final de 4 a 0, que aumentou a invencibilidade de 16 jogos do Tricolor.Na saída do gramado, o camisa 29 mostrou humildade e dedicou o desempenho aos colegas de equipe.

‘Eu dedico ao meu grupo. Sou um cara que dependo muito deles e o time foi fantástico. Fiz os gols que apareceram. Estou muito feliz. Espero ajudar sempre que puder com meus gols’, afirmou ao Premiere.