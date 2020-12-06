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futebol

Diego Souza dedica gols aos companheiros do Grêmio

Atacante anotou dois gols e ajudou o Tricolor a golear o Vasco da Gama, em Porto Alegre...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 18:23
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O grande nome do Grêmio na vitória contra o Vasco da Gama foi Diego Souza. O atacante anotou dois gols e contribuiu no resultado final de 4 a 0, que aumentou a invencibilidade de 16 jogos do Tricolor.Na saída do gramado, o camisa 29 mostrou humildade e dedicou o desempenho aos colegas de equipe.
‘Eu dedico ao meu grupo. Sou um cara que dependo muito deles e o time foi fantástico. Fiz os gols que apareceram. Estou muito feliz. Espero ajudar sempre que puder com meus gols’, afirmou ao Premiere.
Com o resultado, o Grêmio chegou aos 40 pontos e está na 4ª colocação, dentro da zona de classificação direta da Libertadores.

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