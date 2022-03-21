Diego Souza confirma fama de carrasco do Internacional no Beira-Rio

Na tarde do último sábado, Diego Souza foi um dos principais nomes do Grêmio no triunfo em cima do Internacional, no Beira-Rio.
O atacante demonstrou maturidade com a bola no pé e conseguiu ajudar o seu time dentro das quatro linhas.
Carrasco
Ao anotar um dos gols na vitória por 3 a 0, Diego Souza confirmou a sua fama de carrasco diante do Colorado, o maior rival do Grêmio.
Com o tento anotado em cima do Inter, o atleta chegou ao quarto gol contra o adversário dentro do Beira-Rio.
Confira os tentos:
. Internacional 0 x 2 Grêmio - Brasileirão 2007
. Internacional 0x 1 Grêmio - Campeonato Gaúcho 2020
. Internacional 1 x 2 Grêmio - Campeonato Gaúcho 2021
. Internacional 0 x 3 Grêmio - Campeonato Gaúcho 2022